Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
21 апр. 2006, 23:00 МСК
21.04.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы