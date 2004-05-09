Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
8 мая 2004, 23:00 МСК
8.05.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы