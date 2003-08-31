Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
30 авг. 2003, 23:00 МСК
30.08.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы