Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
21 сент. 2001, 23:00 МСК
21.09.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы