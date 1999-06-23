Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
22 июня 1999, 23:00 МСК
22.06.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы