Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:1
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
9 марта 1996, -:- МСК
9.03.1996, -:- МСК
суббота
Составы