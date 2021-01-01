Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
13 мая 1994, 23:00 МСК
13.05.1994, 23:00 МСК
пятница
Составы