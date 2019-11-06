Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
0:4
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ло Чельсо 34
Сон 57
Сон 61
Эриксен 85
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
6 нояб. 2019, 23:00 МСК
6.11.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Црвена Звезда
мин
10
Марин
Марко Марин
90
91
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
23
Родич
Милан Родич
90
82
Борян
Милан Борян
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
11
Гарсия
Матео Гарсия
68
9
Павков
Милан Павков
90
5
Дегенек
Милош Дегенек
90
77
Гобельич
Марко Гобельич
46
29
Йованчич
Душан Йованчич
62
20
Петрович
Негош Петрович
90
Запасные
1
Попович
Зоран Попович
6
Панков
Радован Панков
18
Жандер
Жандер
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
21
Шимич
Велько Шимич
7
Вулич
Милош Вулич
14
Боаки
Ричмонд Боаки
Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
57'
61'
57', 61'
75
10
Кейн
Гарри Кейн
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
62
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
34'
34'
86
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
90
21
Фойт
Хуан Фойт
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
33
Дэвис
Бен Дэвис
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
85'
29
Скипп
Оливер Скипп
27
Моура
Лукас Моура