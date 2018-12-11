Црвена Звезда - ПСЖ: 11 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
1:4

Црвена Звезда - ПСЖ: 11 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
11 дек. 2018, 23:00 МСК
11.12.2018, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 1:4
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

11.12.2018 11 дек. 2018 вт 23:00
Црвена Звезда
1 : 4
ПСЖ
11.12.2018 11 дек. 2018 вт 23:00
Црвена Звезда
1
ПСЖ
4
03.10.2018 03 окт. 2018 ср 19:55
ПСЖ
6 : 1
Црвена Звезда
03.10.2018 03 окт. 2018 ср 19:55
ПСЖ
6
Црвена Звезда
1

Новости

Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
#Гуэлор Канга
27 мая, 21:35
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
# Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55
Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2
04 мая, 23:48
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 4 мая 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
03 мая, 15:34