Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
1:1
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
6 авг. 2019, 21:45 МСК
6.08.2019, 21:45 МСК
вторник
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