Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
0:6
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Горецка 14
Левандовски 53
Левандовски 60
Левандовски 64
Левандовски 68
Толиссо 90
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
26 нояб. 2019, 23:00 МСК
26.11.2019, 23:00 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Црвена Звезда
мин
10
Марин
Марко Марин
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
61
14
Боаки
Ричмонд Боаки
90
23
Родич
Милан Родич
90
82
Борян
Милан Борян
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
11
Гарсия
Матео Гарсия
69
5
Дегенек
Милош Дегенек
90
77
Гобельич
Марко Гобельич
90
20
Петрович
Негош Петрович
76
92
Вуканович
Алекса Вуканович
90
Запасные
1
Попович
Зоран Попович
6
Панков
Радован Панков
18
Жандер
Жандер
91
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
8
Иванич
Мирко Иванич
7
Вулич
Милош Вулич
17
Тумане
Тумане
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
68
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
60'
68'
64'
53'
60', 68', 64'
53'
77
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
60
18
Горецка
Леон Горецка
14'
14'
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90'
90'
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
33
Маи
Ларс Лукас Маи
25
Мюллер
Томас Мюллер
14
Перишич
Иван Перишич
32
Киммих
Йозуа Киммих
22
Гнабри
Серж Гнабри