Матч завершен
ЦРФСО
Смоленск
0:1
Матч завершен
Химки
Химки
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
31 июля 2013, 17:30 МСК
31.07.2013, 17:30 МСК
среда
Составы