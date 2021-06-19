Колумбия - Венесуэла: 19 июня 2021 смотреть онлайн

Колумбия
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Колумбия - Венесуэла: 19 июня 2021 смотреть онлайн

Венесуэла
Кубок Америки, 2 тур

Кубок Америки,

2 тур
19 июня 2021, 2:00 МСК
19.06.2021, 2:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи

10.10.2020 10 окт. 2020 сб 2:30
Колумбия
3 : 0
Венесуэла
10.10.2020 10 окт. 2020 сб 2:30
Колумбия
3
Венесуэла
0

Новости

Колумбийский футболист рассказал, что кто-то проник на его ферму и изнасиловал корову
#Мигель Борха
13 апреля 2020, 19:43
Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита
#Кубок Америки
29 июня 2019, 04:40
Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
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Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
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14 июня 2019, 23:23
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Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Колумбия раньше всех вышла в плей-офф Копы. Сапата забил на одной минуте и Аргентине, и Катару
20 июня 2019, 02:35
Месси вызвали в сборную впервые после ЧМ-2018. Матч с Марокко – проблема
07 марта 2019, 20:23