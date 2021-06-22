Колумбия - Перу: 22 июня 2021 смотреть онлайн

Колумбия
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Колумбия - Перу: 22 июня 2021 смотреть онлайн

Перу
Кубок Америки, 3 тур

Кубок Америки,

3 тур
22 июня 2021, 4:00 МСК
22.06.2021, 4:00 МСК
вторник
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Колумбийский футболист рассказал, что кто-то проник на его ферму и изнасиловал корову
#Мигель Борха
13 апреля 2020, 19:43
Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой
#Эвертон Соарес
08 июля 2019, 02:45
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
08 июля 2019, 00:57
Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита
#Кубок Америки
29 июня 2019, 04:40
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
#Роберто Фирмино
23 июня 2019, 02:15
Как выключать топ-форварда из игры. Защитник Уругвая достал Фалькао вопросами о машинах и цветах флага
#Кубок Америки
20 июня 2019, 19:50
Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
#Кубок Америки
14 июня 2019, 23:23
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
13 июня 2019, 20:32
# Новости матча
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
14 октября 2020, 10:07
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Колумбия раньше всех вышла в плей-офф Копы. Сапата забил на одной минуте и Аргентине, и Катару
20 июня 2019, 02:35
Легионеры РПЛ почти вытащили Перу в 1/4 Копы. Гол+пас игрока «Локо», ассист футболиста «Краснодара»
19 июня 2019, 02:22