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мин
Запасные
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
мин
1
Сильва
Антони Сильва
90
5
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
6
Алонсо
Хуниор Алонсо
90
4
Эскобар
Хуан Эскобар
90
18
Самудио
Брайан Самудио
90
17
Кубас
Адриан Кубас
90
23
Вилласанти
Матиас Вилласанти
90
8
Рохас
Матиас Рохас
90
10
Альмирон
Мигель Альмирон
90
7
Гонсалес
Карлос Гонсалес
90
Запасные
Главный тренер
Гильермо Скелотто
События
Матч окончен 0:0
85'
Вторая желтая
Замена
80'
76'
Замена
72'
Замена
54'
Замена
Замена
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
40'
Желтая карточка
22'
7'
Желтая карточка
5'
Желтая карточка
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