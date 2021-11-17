Колумбия - Парагвай: 17 ноября 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Колумбия
0:0

Колумбия - Парагвай: 17 ноября 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Парагвай
Отбор ЧМ. Южная Америка, 14 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,
17 нояб. 2021, 2:00 МСК
17.11.2021, 2:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 0:0
85'
Вторая желтая
Адриан Кубас
Замена
Сантос Борре
Хамес Родригес
80'
76'
Замена
Эктор Мартинес
Хуниор Алонсо
72'
Замена
Брайан Охеда
Брайан Самудио
54'
Замена
Оскар Ромеро
Матиас Рохас
Замена
Виктор Кантильо
Густаво Куэльяр
46'
Замена
Дуван Сапата
Мигель Борха
46'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Жефферсон Лерма
40'
Желтая карточка
Густаво Куэльяр
22'
7'
Желтая карточка
Фабиан Бальбуэна
5'
Желтая карточка
Адриан Кубас
Начало матча

Прошлые матчи

17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0 : 0
Парагвай
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:00
Колумбия
0
Парагвай
0

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