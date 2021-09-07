Колумбия - Чили: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Колумбия
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Колумбия - Чили: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Чили
Отбор ЧМ. Южная Америка, 10 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,

10 тур
7 сент. 2021, -:- МСК
7.09.2021, -:- МСК
вторник
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Прошлые матчи

14.10.2020 14 окт. 2020 ср 3:30
Чили
2 : 2
Колумбия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 3:30
Чили
2
Колумбия
2

Новости

Что сейчас с Марком Гонсалесом после ЦСКА. Перенес инфаркт и рекламировал парфюм Антонио Бандераса
1
#Марк Гонсалес
12 марта, 12:39
1
Колумбийский футболист рассказал, что кто-то проник на его ферму и изнасиловал корову
#Мигель Борха
13 апреля 2020, 19:43
Помните индейца с лого чилийского «Коло-Коло»? На самом деле это основатель, который умер от удара в живот на поле
#Коло-Коло
25 марта 2020, 15:21
Теперь у Месси война с южноамериканскими судьями
#Лионель Месси
07 июля 2019, 14:45
Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита
#Кубок Америки
29 июня 2019, 04:40
# Новости матча
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Колумбия раньше всех вышла в плей-офф Копы. Сапата забил на одной минуте и Аргентине, и Катару
20 июня 2019, 02:35