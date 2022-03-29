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Отбор ЧМ. Южная Америка
Чили VS Уругвай
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Чили - Уругвай: 29 марта 2022 смотреть онлайн
Чили
-:-
Чили - Уругвай: 29 марта 2022 смотреть онлайн
Уругвай
Отбор ЧМ. Южная Америка, 18 тур
Отбор ЧМ. Южная Америка,
18 тур
29 марта 2022, -:- МСК
29.03.2022, -:- МСК
вторник
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Прошлые матчи
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
1:45
Уругвай
2
Чили
1
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Что сейчас с Марком Гонсалесом после ЦСКА. Перенес инфаркт и рекламировал парфюм Антонио Бандераса
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«Способ подбодрить детей, которые страдают от шуток толстого дяди». Кавани танцует в рекламе балетной школы для мальчиков
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#Оскар Табарес
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Помните индейца с лого чилийского «Коло-Коло»? На самом деле это основатель, который умер от удара в живот на поле
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25 марта 2020, 15:21
Помните кадр с пузатым Суаресом? Это бред. На самом деле он похудел
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10 июля 2019, 13:00
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Суарес заразился коронавирусом. Матч с «Локомотивом» – через девять дней
16 ноября 2020, 23:57
Месси и Суарес догнали Роналдо по голам за сборные
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09 октября 2020, 10:24
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Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48