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Отбор ЧМ. Южная Америка
Чили VS Парагвай
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Чили - Парагвай: 26 марта 2021 смотреть онлайн
Матч перенесен
Чили
0:0
Чили - Парагвай: 26 марта 2021 смотреть онлайн
Матч перенесен
Парагвай
Отбор ЧМ. Южная Америка, 5 тур
Отбор ЧМ. Южная Америка,
5 тур
26 марта 2021, 3:30 МСК
26.03.2021, 3:30 МСК
пятница
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Что сейчас с Марком Гонсалесом после ЦСКА. Перенес инфаркт и рекламировал парфюм Антонио Бандераса
1
#Марк Гонсалес
12 марта, 12:39
1
Чилаверт идет на выборы президента Парагвая. Он не работал в политике, но активно критикует власть и коррупцию
#Хосе Луис Чилаверт
24 декабря 2020, 23:54
Помните индейца с лого чилийского «Коло-Коло»? На самом деле это основатель, который умер от удара в живот на поле
#Коло-Коло
25 марта 2020, 15:21
Теперь у Месси война с южноамериканскими судьями
#Лионель Месси
07 июля 2019, 14:45
Никто не понял удаление Месси. Он просто толкнул соперника плечом, а судья показал красную
#Лионель Месси
07 июля 2019, 00:25
Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита
#Кубок Америки
29 июня 2019, 04:40
Кошмар Аргентины продолжается. Теперь последнее место и ноль голов с игры
#Кубок Америки
20 июня 2019, 10:13
#
Новости матча
Аргентина лишь однажды обыграла Парагвай дома в квалификации за последние 30 лет
13 ноября 2020, 10:48
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Бразилия постоянно проигрывала Парагваю по пенальти. Теперь серия прервана
28 июня 2019, 11:50
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48