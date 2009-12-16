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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
0:2
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Лазович 19
Амрабат 68
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
16 дек. 2009, 23:05 МСК
16.12.2009, 23:05 МСК
среда
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
ЧФР Клуж
мин
0
Тони
Тони
90
0
Пешкович
Борис Пешкович
90
0
Кабрера
Нельсон Кабрера
90
0
Панин
Кристиан Панин
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
85
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Леао
Андре Леао
75
0
Кулио
Хуан Кулио
90
0
Деяк
Чиприан Деяк
90
0
Дика
Эмиль Дика
90
0
Коне
Иссуф Коне
78
Запасные
0
Станчу
Эдуард Станчу
0
Алкантара
Уго Алкантара
0
Эдимар
Эдимар
0
Мара
Богдан Мара
0
Боростян
Андрей Боростян
0
Траоре
Ласина Траоре
0
Бус
Сергиу Бус
ПСВ
мин
0
Исакссон
Андреас Исакссон
90
0
Родригес
Франциско Родригес
90
0
Марселлис
Дирк Марселлис
90
0
Джуджак
Балаж Джуджак
46
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Баккал
Отман Баккал
90
0
Тойвонен
Ола Тойвонен
90
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
65
0
Лазович
Данко Лазович
19'
19'
79
Запасные
0
Кассио
Кассио
0
Сальсидо
Карлос Сальсидо
0
Вукович
Ягош Вукович
0
Нейланд
Стефан Нейланд
0
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
0
Куверманс
Данни Куверманс
0
Амрабат
Нордин Амрабат
68'