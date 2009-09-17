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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Кулио 55
Траоре 75
2:0
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2009, 22:05 МСК
17.09.2009, 22:05 МСК
четверг
Составы
ЧФР Клуж
мин
0
Кларо
Нуну Кларо
90
0
Тони
Тони
90
0
Пералта
Сикшто Пералта
77
0
Панин
Кристиан Панин
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
56
0
Алкантара
Уго Алкантара
90
0
Каду
Рикардо Каду
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Кулио
Хуан Кулио
55'
55'
90
0
Деяк
Чиприан Деяк
90
0
Коне
Иссуф Коне
46
Запасные
0
Эдимар
Эдимар
0
Леао
Андре Леао
0
Дани
Рикардо Дани
0
Мара
Богдан Мара
0
Ней
Ней
0
Траоре
Ласина Траоре
75'
Копенгаген
мин
0
Ларссон
Петер Ларссон
90
0
Виланд
Йохан Виланд
90
0
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Вингаард
Мартин Вингаард
90
0
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Кристенсен
Томас Кристенсен
77
0
Аилтон
Аилтон
28
0
Сантин
Сезар Сантин
90
Запасные
0
Нильсен
Руне Нильсен
0
Йенсен
Никлас Йенсен
0
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
0
Сьонко
Либор Сьонко
0
Норрегаард
Хьялте Норрегаард
0
Делэни
Томас Делэни
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе