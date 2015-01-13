Матч завершен
Честерфилд
Честерфилд
2:0
Матч завершен
Сканторп Юнайтед
Сканторп
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
13 янв. 2015, 22:45 МСК
13.01.2015, 22:45 МСК
вторник
Составы