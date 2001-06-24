Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:4
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
23 июня 2001, 23:00 МСК
23.06.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы