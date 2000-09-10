Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
9 сент. 2000, 23:00 МСК
9.09.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы