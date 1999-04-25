Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
3:0
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
24 апр. 1999, 23:00 МСК
24.04.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы