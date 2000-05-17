Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
3:1
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
16 мая 2000, 23:00 МСК
16.05.2000, 23:00 МСК
вторник
Составы