Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
17 мая 1996, 23:00 МСК
17.05.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы