Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
3:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
27 июня 1995, 23:00 МСК
27.06.1995, 23:00 МСК
вторник
Составы