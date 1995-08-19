Черноморец - Тюмень: 18 августа 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:0

Черноморец - Тюмень: 18 августа 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
18 авг. 1995, 23:00 МСК
18.08.1995, 23:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

24.10.1998 24 окт. 1998 сб 23:00
Тюмень
0 : 3
Черноморец
24.10.1998 24 окт. 1998 сб 23:00
Тюмень
0
Черноморец
3
23.06.1998 23 июня 1998 вт 23:00
Черноморец
4 : 1
Тюмень
23.06.1998 23 июня 1998 вт 23:00
Черноморец
4
Тюмень
1
15.08.1997 15 авг. 1997 пт 23:00
Черноморец
4 : 0
Тюмень
15.08.1997 15 авг. 1997 пт 23:00
Черноморец
4
Тюмень
0
18.04.1997 18 апр. 1997 пт 23:00
Тюмень
0 : 0
Черноморец
18.04.1997 18 апр. 1997 пт 23:00
Тюмень
0
Черноморец
0
18.08.1995 18 авг. 1995 пт 23:00
Черноморец
2 : 0
Тюмень
18.08.1995 18 авг. 1995 пт 23:00
Черноморец
2
Тюмень
0
30.06.1995 30 июня 1995 пт 23:00
Тюмень
1 : 2
Черноморец
30.06.1995 30 июня 1995 пт 23:00
Тюмень
1
Черноморец
2

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