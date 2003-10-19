Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:4
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
18 окт. 2003, 23:00 МСК
18.10.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы