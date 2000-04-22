Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
21 апр. 2000, 23:00 МСК
21.04.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы