Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
4 апр. 1997, 23:00 МСК
4.04.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы