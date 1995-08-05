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Черноморец VS Торпедо
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Черноморец - Торпедо: 04 августа 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:1
Черноморец - Торпедо: 04 августа 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
4 авг. 1995, 23:00 МСК
4.08.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
Черноморец
0
Торпедо
0
04.05.2011
04 мая 2011
ср
18:00
Торпедо
0 : 1
Черноморец
04.05.2011
04 мая 2011
ср
18:00
Торпедо
0
Черноморец
1
15.09.2008
15 сент. 2008
пн
17:30
Черноморец
4 : 1
Торпедо
15.09.2008
15 сент. 2008
пн
17:30
Черноморец
4
Торпедо
1
25.05.2008
25 мая 2008
вс
16:00
Торпедо
0 : 0
Черноморец
25.05.2008
25 мая 2008
вс
16:00
Торпедо
0
Черноморец
0
18.10.2003
18 окт. 2003
сб
23:00
Черноморец
2 : 4
Торпедо
18.10.2003
18 окт. 2003
сб
23:00
Черноморец
2
Торпедо
4
05.04.2003
05 апр. 2003
сб
23:00
Торпедо
1 : 1
Черноморец
05.04.2003
05 апр. 2003
сб
23:00
Торпедо
1
Черноморец
1
15.09.2001
15 сент. 2001
сб
23:00
Торпедо
3 : 1
Черноморец
15.09.2001
15 сент. 2001
сб
23:00
Торпедо
3
Черноморец
1
18.05.2001
18 мая 2001
пт
23:00
Черноморец
0 : 5
Торпедо
18.05.2001
18 мая 2001
пт
23:00
Черноморец
0
Торпедо
5
28.07.2000
28 июля 2000
пт
23:00
Торпедо
2 : 1
Черноморец
28.07.2000
28 июля 2000
пт
23:00
Торпедо
2
Черноморец
1
21.04.2000
21 апр. 2000
пт
23:00
Черноморец
1 : 0
Торпедо
21.04.2000
21 апр. 2000
пт
23:00
Черноморец
1
Торпедо
0
15.10.1999
15 окт. 1999
пт
23:00
Черноморец
1 : 2
Торпедо
15.10.1999
15 окт. 1999
пт
23:00
Черноморец
1
Торпедо
2
26.06.1999
26 июня 1999
сб
23:00
Торпедо
3 : 1
Черноморец
26.06.1999
26 июня 1999
сб
23:00
Торпедо
3
Черноморец
1
21.07.1998
21 июля 1998
вт
23:00
Черноморец
1 : 1
Торпедо
21.07.1998
21 июля 1998
вт
23:00
Черноморец
1
Торпедо
1
03.04.1998
03 апр. 1998
пт
23:00
Торпедо
2 : 3
Черноморец
03.04.1998
03 апр. 1998
пт
23:00
Торпедо
2
Черноморец
3
01.08.1997
01 авг. 1997
пт
23:00
Торпедо
0 : 0
Черноморец
01.08.1997
01 авг. 1997
пт
23:00
Торпедо
0
Черноморец
0
04.04.1997
04 апр. 1997
пт
23:00
Черноморец
2 : 1
Торпедо
04.04.1997
04 апр. 1997
пт
23:00
Черноморец
2
Торпедо
1
13.08.1996
13 авг. 1996
вт
23:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
13.08.1996
13 авг. 1996
вт
23:00
Торпедо
0
Черноморец
2
12.04.1996
12 апр. 1996
пт
23:00
Черноморец
0 : 1
Торпедо
12.04.1996
12 апр. 1996
пт
23:00
Черноморец
0
Торпедо
1
04.08.1995
04 авг. 1995
пт
23:00
Черноморец
0 : 1
Торпедо
04.08.1995
04 авг. 1995
пт
23:00
Черноморец
0
Торпедо
1
09.06.1995
09 июня 1995
пт
23:00
Торпедо
1 : 0
Черноморец
09.06.1995
09 июня 1995
пт
23:00
Торпедо
1
Черноморец
0
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