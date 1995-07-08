Черноморец - Текстильщик: 07 июля 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:2

Черноморец - Текстильщик: 07 июля 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Камышин
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
7 июля 1995, 23:00 МСК
7.07.1995, 23:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

23.07.1996 23 июля 1996 вт 23:00
Текстильщик
0 : 1
Черноморец
23.07.1996 23 июля 1996 вт 23:00
Текстильщик
0
Черноморец
1
02.03.1996 02 марта 1996 сб -:-
Черноморец
1 : 0
Текстильщик
02.03.1996 02 марта 1996 сб -:-
Черноморец
1
Текстильщик
0
25.08.1995 25 авг. 1995 пт 23:00
Текстильщик
2 : 0
Черноморец
25.08.1995 25 авг. 1995 пт 23:00
Текстильщик
2
Черноморец
0
07.07.1995 07 июля 1995 пт 23:00
Черноморец
2 : 2
Текстильщик
07.07.1995 07 июля 1995 пт 23:00
Черноморец
2
Текстильщик
2

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