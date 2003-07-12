Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
11 июля 2003, 23:00 МСК
11.07.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы