Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
18 марта 2001, -:- МСК
18.03.2001, -:- МСК
воскресенье
Составы