Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
3:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
30 окт. 1998, -:- МСК
30.10.1998, -:- МСК
пятница
Составы