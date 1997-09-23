Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
22 сент. 1997, 23:00 МСК
22.09.1997, 23:00 МСК
понедельник
Составы