Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:3
Матч завершен
Сокол
Саратов
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
26 окт. 2001, 23:00 МСК
26.10.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы