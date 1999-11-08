Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
8 нояб. 1999, -:- МСК
8.11.1999, -:- МСК
понедельник
Составы