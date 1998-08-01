Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
31 июля 1998, 23:00 МСК
31.07.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы