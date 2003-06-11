Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
10 июня 2003, 23:00 МСК
10.06.2003, 23:00 МСК
вторник
Составы