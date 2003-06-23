Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
22 июня 2003, 23:00 МСК
22.06.2003, 23:00 МСК
воскресенье
Составы