Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 32 тур

РПЛ,

32 тур

Россия
18 окт. 1996, 23:00 МСК
18.10.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы