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Черноморец VS Ротор
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Черноморец - Ротор: 12 мая 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:1
Черноморец - Ротор: 12 мая 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
12 мая 1995, 23:00 МСК
12.05.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
18.07.2003
18 июля 2003
пт
23:00
Ротор
3 : 0
Черноморец
18.07.2003
18 июля 2003
пт
23:00
Ротор
3
Черноморец
0
22.06.2003
22 июня 2003
вс
23:00
Черноморец
1 : 0
Ротор
22.06.2003
22 июня 2003
вс
23:00
Черноморец
1
Ротор
0
17.07.2001
17 июля 2001
вт
23:00
Черноморец
2 : 3
Ротор
17.07.2001
17 июля 2001
вт
23:00
Черноморец
2
Ротор
3
30.03.2001
30 марта 2001
пт
23:00
Ротор
3 : 0
Черноморец
30.03.2001
30 марта 2001
пт
23:00
Ротор
3
Черноморец
0
20.10.2000
20 окт. 2000
пт
23:00
Черноморец
3 : 0
Ротор
20.10.2000
20 окт. 2000
пт
23:00
Черноморец
3
Ротор
0
22.06.2000
22 июня 2000
чт
23:00
Ротор
1 : 1
Черноморец
22.06.2000
22 июня 2000
чт
23:00
Ротор
1
Черноморец
1
10.09.1999
10 сент. 1999
пт
23:00
Черноморец
1 : 1
Ротор
10.09.1999
10 сент. 1999
пт
23:00
Черноморец
1
Ротор
1
28.05.1999
28 мая 1999
пт
23:00
Ротор
5 : 2
Черноморец
28.05.1999
28 мая 1999
пт
23:00
Ротор
5
Черноморец
2
28.07.1998
28 июля 1998
вт
23:00
Ротор
3 : 0
Черноморец
28.07.1998
28 июля 1998
вт
23:00
Ротор
3
Черноморец
0
10.04.1998
10 апр. 1998
пт
23:00
Черноморец
1 : 1
Ротор
10.04.1998
10 апр. 1998
пт
23:00
Черноморец
1
Ротор
1
15.07.1997
15 июля 1997
вт
23:00
Черноморец
2 : 1
Ротор
15.07.1997
15 июля 1997
вт
23:00
Черноморец
2
Ротор
1
16.03.1997
16 марта 1997
вс
-:-
Ротор
1 : 1
Черноморец
16.03.1997
16 марта 1997
вс
-:-
Ротор
1
Черноморец
1
18.10.1996
18 окт. 1996
пт
23:00
Черноморец
0 : 0
Ротор
18.10.1996
18 окт. 1996
пт
23:00
Черноморец
0
Ротор
0
20.05.1996
20 мая 1996
пн
23:00
Ротор
3 : 1
Черноморец
20.05.1996
20 мая 1996
пн
23:00
Ротор
3
Черноморец
1
15.09.1995
15 сент. 1995
пт
23:00
Ротор
5 : 1
Черноморец
15.09.1995
15 сент. 1995
пт
23:00
Ротор
5
Черноморец
1
12.05.1995
12 мая 1995
пт
23:00
Черноморец
2 : 1
Ротор
12.05.1995
12 мая 1995
пт
23:00
Черноморец
2
Ротор
1
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32