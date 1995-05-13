Черноморец - Ротор: 12 мая 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:1

Черноморец - Ротор: 12 мая 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
12 мая 1995, 23:00 МСК
12.05.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

18.07.2003 18 июля 2003 пт 23:00
Ротор
3 : 0
Черноморец
18.07.2003 18 июля 2003 пт 23:00
Ротор
3
Черноморец
0
22.06.2003 22 июня 2003 вс 23:00
Черноморец
1 : 0
Ротор
22.06.2003 22 июня 2003 вс 23:00
Черноморец
1
Ротор
0
17.07.2001 17 июля 2001 вт 23:00
Черноморец
2 : 3
Ротор
17.07.2001 17 июля 2001 вт 23:00
Черноморец
2
Ротор
3
30.03.2001 30 марта 2001 пт 23:00
Ротор
3 : 0
Черноморец
30.03.2001 30 марта 2001 пт 23:00
Ротор
3
Черноморец
0
20.10.2000 20 окт. 2000 пт 23:00
Черноморец
3 : 0
Ротор
20.10.2000 20 окт. 2000 пт 23:00
Черноморец
3
Ротор
0
22.06.2000 22 июня 2000 чт 23:00
Ротор
1 : 1
Черноморец
22.06.2000 22 июня 2000 чт 23:00
Ротор
1
Черноморец
1
10.09.1999 10 сент. 1999 пт 23:00
Черноморец
1 : 1
Ротор
10.09.1999 10 сент. 1999 пт 23:00
Черноморец
1
Ротор
1
28.05.1999 28 мая 1999 пт 23:00
Ротор
5 : 2
Черноморец
28.05.1999 28 мая 1999 пт 23:00
Ротор
5
Черноморец
2
28.07.1998 28 июля 1998 вт 23:00
Ротор
3 : 0
Черноморец
28.07.1998 28 июля 1998 вт 23:00
Ротор
3
Черноморец
0
10.04.1998 10 апр. 1998 пт 23:00
Черноморец
1 : 1
Ротор
10.04.1998 10 апр. 1998 пт 23:00
Черноморец
1
Ротор
1
15.07.1997 15 июля 1997 вт 23:00
Черноморец
2 : 1
Ротор
15.07.1997 15 июля 1997 вт 23:00
Черноморец
2
Ротор
1
16.03.1997 16 марта 1997 вс -:-
Ротор
1 : 1
Черноморец
16.03.1997 16 марта 1997 вс -:-
Ротор
1
Черноморец
1
18.10.1996 18 окт. 1996 пт 23:00
Черноморец
0 : 0
Ротор
18.10.1996 18 окт. 1996 пт 23:00
Черноморец
0
Ротор
0
20.05.1996 20 мая 1996 пн 23:00
Ротор
3 : 1
Черноморец
20.05.1996 20 мая 1996 пн 23:00
Ротор
3
Черноморец
1
15.09.1995 15 сент. 1995 пт 23:00
Ротор
5 : 1
Черноморец
15.09.1995 15 сент. 1995 пт 23:00
Ротор
5
Черноморец
1
12.05.1995 12 мая 1995 пт 23:00
Черноморец
2 : 1
Ротор
12.05.1995 12 мая 1995 пт 23:00
Черноморец
2
Ротор
1

Новости

ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
# Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32