Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
30 мая 2003, 23:00 МСК
30.05.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы