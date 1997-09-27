Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
26 сент. 1997, 23:00 МСК
26.09.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы