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РПЛ
Черноморец VS Ростов
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Черноморец - Ростов: 21 июля 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:1
Черноморец - Ростов: 21 июля 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
21 июля 1995, 23:00 МСК
21.07.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
25.09.2008
25 сент. 2008
чт
17:00
Ростов
2 : 1
Черноморец
25.09.2008
25 сент. 2008
чт
17:00
Ростов
2
Черноморец
1
04.06.2008
04 июня 2008
ср
18:00
Черноморец
0 : 1
Ростов
04.06.2008
04 июня 2008
ср
18:00
Черноморец
0
Ростов
1
23.08.2003
23 авг. 2003
сб
23:00
Ростов
0 : 2
Черноморец
23.08.2003
23 авг. 2003
сб
23:00
Ростов
0
Черноморец
2
30.05.2003
30 мая 2003
пт
23:00
Черноморец
2 : 2
Ростов
30.05.2003
30 мая 2003
пт
23:00
Черноморец
2
Ростов
2
21.07.2001
21 июля 2001
сб
23:00
Ростов
0 : 0
Черноморец
21.07.2001
21 июля 2001
сб
23:00
Ростов
0
Черноморец
0
06.04.2001
06 апр. 2001
пт
23:00
Черноморец
1 : 1
Ростов
06.04.2001
06 апр. 2001
пт
23:00
Черноморец
1
Ростов
1
12.08.2000
12 авг. 2000
сб
23:00
Ростов
0 : 1
Черноморец
12.08.2000
12 авг. 2000
сб
23:00
Ростов
0
Черноморец
1
06.05.2000
06 мая 2000
сб
23:00
Черноморец
1 : 2
Ростов
06.05.2000
06 мая 2000
сб
23:00
Черноморец
1
Ростов
2
24.09.1999
24 сент. 1999
пт
23:00
Черноморец
2 : 0
Ростов
24.09.1999
24 сент. 1999
пт
23:00
Черноморец
2
Ростов
0
18.06.1999
18 июня 1999
пт
23:00
Ростов
1 : 0
Черноморец
18.06.1999
18 июня 1999
пт
23:00
Ростов
1
Черноморец
0
07.08.1998
07 авг. 1998
пт
23:00
Ростов
3 : 2
Черноморец
07.08.1998
07 авг. 1998
пт
23:00
Ростов
3
Черноморец
2
24.04.1998
24 апр. 1998
пт
23:00
Черноморец
1 : 1
Ростов
24.04.1998
24 апр. 1998
пт
23:00
Черноморец
1
Ростов
1
26.09.1997
26 сент. 1997
пт
23:00
Черноморец
0 : 0
Ростов
26.09.1997
26 сент. 1997
пт
23:00
Черноморец
0
Ростов
0
30.05.1997
30 мая 1997
пт
23:00
Ростов
0 : 0
Черноморец
30.05.1997
30 мая 1997
пт
23:00
Ростов
0
Черноморец
0
23.08.1996
23 авг. 1996
пт
23:00
Черноморец
2 : 1
Ростов
23.08.1996
23 авг. 1996
пт
23:00
Черноморец
2
Ростов
1
19.04.1996
19 апр. 1996
пт
23:00
Ростов
4 : 0
Черноморец
19.04.1996
19 апр. 1996
пт
23:00
Ростов
4
Черноморец
0
21.07.1995
21 июля 1995
пт
23:00
Черноморец
2 : 1
Ростов
21.07.1995
21 июля 1995
пт
23:00
Черноморец
2
Ростов
1
23.05.1995
23 мая 1995
вт
23:00
Ростов
0 : 2
Черноморец
23.05.1995
23 мая 1995
вт
23:00
Ростов
0
Черноморец
2
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль
27 февраля, 18:26
«Зенит» забивает «Ростову» по два гола в трех матчах подряд
27 февраля, 18:25
Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
27 февраля, 17:55
«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался
27 февраля, 17:45
«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он вернется в Финляндию по семейным причинам
23 февраля, 13:37
«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка России. Норманн не забил пенальти
21 февраля, 21:33