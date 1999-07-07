Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:1
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
6 июля 1999, 23:00 МСК
6.07.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы