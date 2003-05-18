Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:5
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
17 мая 2003, 23:00 МСК
17.05.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы