Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
21 авг. 1998, 23:00 МСК
21.08.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы